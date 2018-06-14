فيدرر.. عودة بمعاناة

شتوتجارت (د ب أ)

عانى نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر، من الابتعاد عن الملاعب فترة طويلة، لكنه نجح في اجتياز عقبة منافسه الألماني ميشا زفيريف، في مستهل مبارياته ببطولة شتوتجارت.

وقلب فيدرر «36 عاماً» تأخره في المجموعة الأولى 3 - 6، ليفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6 - 4 و6 - 2، في أول مباراة يخوضها منذ شهر مارس الماضي.

وعقب خروجه المفاجئ أمام الأسترالي المغمور تاناسي كوكيناكيس في بطولة ميامي، أعلن فيدرر، الحائز على 20 لقباً في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، انسحابه من موسم اللعب على الملاعب الترابية، للتركيز في الفوز بلقبه التاسع في بطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» ثالث بطولات جراند سلام هذا الموسم. وقال فيدرر: ثلاثة أشهر من الابتعاد تبدو فترة طويلة للغاية، إنها أطول من عطلة نهاية الموسم، لذلك أنا سعيد للغاية بالعودة وتحقيق نتيجة جيدة.

وأوضح: «اتسمت المباراة بالصعوبة، أهدرت بعض الفرص خاصة في المجموعة الأولى، لكنني بعد ذلك وجدت إيقاعي، إنني سعيد حقاً بالمستوى الذي قدمته، لقد كانت بداية رائعة».

واستغل النجم الإسباني رافاييل نادال غياب فيدرر عن الساحة، ليقفز إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، لكن النجم السويسري بإمكانه العودة للصدارة مجدداً، حال تأهله لنهائي بطولة شتوتجارت. ويلعب فيدرر في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الهندي براجنيش جونيسواران والأرجنتيني جويدو بيلا. وكان جونيسواران فاز على الكندي دينيس شابولوف بنتيجة 7 - 6 (8 - 6) و2 - 6 و6 - 3. وفاز الكندي ميلوش راونيتش على البوسني ميرزا باسيتش بنتيجة 7 - 6 «10 - 8» و6 - 2. وبلغ الفرنسي لوكاس بويل «حامل اللقب» دور الثمانية أيضاً بفوزه على الألماني رودولف موليكير بنتيجة 6 - 3 و6 - 4.

ويلتقي بويل في دور الثمانية مع الأوزبكي دينيس إيستومين، الذي أطاح بالألماني فلوريان مايير بنتيجة 6 - 3 و6 - 4.