النفط يعاود الصعود مع تراجع المخزونات الأميركية

لندن (رويترز)

تجاهل النفط مجموعة من الأنباء السلبية أمس، في الوقت الذي استفاد فيه المستثمرون والمتعاملون من الخسائر التي تكبدها الخام في وقت سابق ودفعوا الأسعار مجددا صوب 52 دولارا للبرميل وأعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجلته هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 51.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.25 بتوقيت جرينتش لتصعد من أدنى مستوى لها في الجلسة البالغ 51.18 دولار للبرميل.

وبلغ السعر 52.93 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوياته منذ أواخر مايو.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 49.17 دولار للبرميل.

وتراجع العقدان كثيرا في الجلسة السابقة بعد أن قالت رويال داتش شل إن مصفاة بيرنيس التابعة لها والبالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في هولندا ستظل خارج الخدمة في الأسبوعين القادمين على الأقل بعد حريق. وتلقت الأسعار دعما، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات النفط والبنزين والديزل انخفضت في الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو مقارنة مع توقعات لمحللين لانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.

في الوقت نفسه، بلغ إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 33 مليون برميل يوميا في يوليو وهو أعلى مستوى له في 2017 رغم تعهد المنظمة ومنتجين آخرين خارجها بخفض الإنتاج.