احتفاءً بالتنوير العربي

د. محمد سبيلا

لعل بلوغ العنف الأصولي ذروته شدة وامتداداً هو ما هيأ النفوس والعقول لمراجعة الذات مراجعة حادة ونبه إلى المخاطر البعيدة المدى لخطاب التمجيد اللامتناهي للذات.

كان كلام العروي في بداية سبعينات القرن الماضي يتبخر في الفضاء العربي ولم يكن يلقى الاستجابة الكافية.. بل نظر إليه أحياناً على أنه يعكس خطاب الآخر المعتدى أو المتفوق، وعلى أنه خطاب الاستلاب والانزلاق.

كان العروي، بخياشم الوعي التاريخي الحاد، قد انتبه إلى مئالات خطابات التمجيد اللانهائي واللامشروط للذات، التي هي مقالات يؤثتها العنف الداخلي والخارجي، والتي تضمر قدراً من رفض العالم الحديث وإنكار الواقع مقابل الحلم أو الأحلام الجميلة المبلسمة للذات.

وهكذا فالأحداث هي التي تحكم على مدى صدقية الأفكار، وهو ما ساهم في إنصاف صاحبها وزكى مشروعية الإنصات لآرائه.

ينتمي العروي إلى مدرسة الوعي التاريخي، بل ربما كان أحد مؤسسيها الأوائل، وهي مدرسة نقدية وتساؤلية، حد الحرج، تجاه علاقة الذات بالشرط التاريخي. وقد بادر العروي باكراً بالجهر بدفاعه عن التحديث والحداثة ضمن مضامين كونية لا تخلو من جرأة.