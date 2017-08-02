إسماعيل غزالي

لا يعني اعتزال الكتابة ثمرة سوداء لفشل فادح بالضرورة، أو استيفاء يائساً لمجمل شروط تحقق عملها الشاق والمريب. لا يعني اعتزال الكتابة دائماً بلوغ الحافة أو بلوغ أرذل عمرها بالأحرى حتى قبل الأوان. لا يعني اعتزال الكتابة فقدان سحرية موهبتها وترهلا شائناً في امتلاك مقدرتها العظيمة أو قحطاً فجائعياً ألمّ ببساتين تخييلها ومباهج غرابتها. لا يعني اعتزال الكتابة بزوغ نهاية كابوسية في منعطف حاد من التجربة. لا يعني اعتزال الكتابة انتكاسة لقيمة الكاتب أو فضيحة ستقترن بوجهه كندبة لا سبيل إلى إزالتها من تاريخ اسمه...

إنما اعتزال الكتابة أيضاً، يمكن أن يكون موقفاً صارخاً من الكتابة ذاتها. يمكن أن يكون انخراطاً جسوراً في صمت يتماهى مع محوها. يتطابق مع مآلاتها البيضاء. يتناغم مع الفراغ المفزع الذي تضمره فتنة تلاشيها. يمكن أن يكون كتابة أخرى، ذات تضاعيف تقول في الغياب ما لم تستطع آلة الحضور قوله.

لا أصدق أن رامبو اعتزل كتابة الشعر، لأنه استنفذ مجهوله وانتهى إلى جوهره. لا أصدق أن خوان رولفو اعتزل الكتابة، لأنه فقد المقدرة على إنجاز رواية ثانية وعلى تخييل قصص مجموعة أخرى، كما لا أصدق أن سالنجر اعتزل الكتابة، لأنه فشل في تحقيق عمل سردي يتجاوز به روايته اليتيمة الحارس في حقل الشوفان... وقس على ذلك اعتزال كتاب آخرين كفيليب روث و...

اعتزال الكتابة هنا، ليس محض قرار بالتوقف يحتكم إلى منطق سيرورة ما، مرسومة حدودها من البداية إلى النهاية. ليس محض عمل مخادع أو طريقة ماكرة تستهدف الإثارة وخلق غرابة مجانية تروم أسطرة صمت الكاتب وانصرافه من معترك الضوء أو ركح اللعبة. ليس محض سحر مغشوش لمداراة عجز المؤلف وتزييف حقيقة نهايته أو إخفاء ساعة رماده التي آن أوانها على نحو صادم. ليس محض تقاعد من مزاولة وظيفة أو مهنة. بل هو فعل غامض ينتمي إلى العلاقة الملتبسة بالكتابة في جانبها الآخر ، في حدها الأقصى المظلم، حيث تنتصب غابة الكوابيس، التي يذرعها المؤلف ويعيش يوميات صلبها القاسي.