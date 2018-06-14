«الفيكتوري تيم» تراهن على «1 و3»



تاريخ النشر: الجمعة 15 يونيو 2018 لندن (الاتحاد) تأتي مشاركة مؤسسة الفيكتوري تيم بزورقين صنعا في المؤسسة بدبي، يقودهما اثنان من أمهر المتسابقين هما بطل العالم 4 مرات الإيطالي أليكس كاريلا قائد «فيكتوري 1» وزميله أحمد الهاملي قائد «فيكتوري 3». وأكمل الفريق التجهيزات لبدء المهمة، وذلك من خلال اختبارات الأداء للزوارق في التجارب الحرة لزوارق الفورمولا-1، وأيضاً زوارق الجائزة العالمية «أف 4 أس». ومن المنتظر أن يقف الجهاز الفني للفريق بقيادة الأميركي سكوت جيلمان على أداء المحركات في التجارب. وحل زورق فيكتوري 1 بقيادة أليكس كاريلا في الجولة الأولى رابعاً وحصد 9 نقاط، ونال زورق فيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي المركز السادس وجمع 5 نقاط، فيما سجل الزورقان 1 و3 المركزين الثالث والرابع في سباق السرعة في تلك الجولة. من جانب آخر، حرص حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، على الاطمئنان على وصول بعثة الفريق إلى لندن مبكراً للتجهيز واستكمال التحضيرات لأجل الظهور بمستوى متميز في الحدث، عبر الاتصال بالجهاز الفني بقيادة الأميركي سكوت جيلمان.