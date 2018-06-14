«الفيكتوري تيم» تراهن على «1 و3»

لندن (الاتحاد)
تأتي مشاركة مؤسسة الفيكتوري تيم بزورقين صنعا في المؤسسة بدبي، يقودهما اثنان من أمهر المتسابقين هما بطل العالم 4 مرات الإيطالي أليكس كاريلا قائد «فيكتوري 1» وزميله أحمد الهاملي قائد «فيكتوري 3».
وأكمل الفريق التجهيزات لبدء المهمة، وذلك من خلال اختبارات الأداء للزوارق في التجارب الحرة لزوارق الفورمولا-1، وأيضاً زوارق الجائزة العالمية «أف 4 أس».
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وحل زورق فيكتوري 1 بقيادة أليكس كاريلا في الجولة الأولى رابعاً وحصد 9 نقاط، ونال زورق فيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي المركز السادس وجمع 5 نقاط، فيما سجل الزورقان 1 و3 المركزين الثالث والرابع في سباق السرعة في تلك الجولة.
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