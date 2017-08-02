غرابيل التاريخ

د. هند السليمان

كيف يصنع التاريخ أبطاله؟ وهل التاريخ من يصنعهم، أم هم من يشكّلون التاريخ ببطولاتهم؟ هل أصبح البطل بطلاً لأن التاريخ في لحظة ما أراد هذا النمط من البطولة/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm الفعل؟ هل يحرك الأبطال التاريخ وفق صنيعهم، أم أن للتاريخ صيرورته وما الأبطال إلا أدواته؟ هل ما يصلنا من أسماء لأبطال تاريخين نُظر إليهم كذلك في عصرهم، أم أن منظارنا الحالي هو ما يُرينا إياهم أبطالاً؟ بالمقابل، أيوجد «أبطال» تم عدّهم أفراداً عاديين في عصرهم، ليأتي زمن آخر ويُتوجهم بالبطولة؟ وماذا عن الشخصيات الاستثنائية، أهي استثنائية بذواتها أم بمصادفة وجودها في الزمن والمكان الملائم لها؟ مالذي يجعل من بعض الشخصيات أسطورة يتداول الناس حكاياتها لأجيال وأجيال؟ هل عظمة إنجازهم أم خروجهم عن المألوف ما يجعل منهم أسطورة؟ قد يكون جوابنا المباشر، بنعم، ولكن لو تأملنا في التاريخ، لوجدنا أن للتاريخ غرابيله الخاصة، ينتقي من يشاء ليمنحهم البطولة، ومن يشاء ليتجاهلهم.

تعريف غير متجانس

اللغة ذاتها، لم تقدم تعريفاً متجانساً للبطولة، ففي اللغة «بَطَل الشيء: ذهب ضياعاً وُخسراً، والبطلةُ هم السحرة، والتبطل هو فعل البطالة وهو اتباع اللهو والجهالة، وأبطل فلانُ جاء بكذب». وفي آخر معاني البطل اللغوية نقع على معنى «الشجاعة التي تجعل الأشداء يبطلون عنده ويجعل الجروح تبطل في جسده فلا يُكترث لها. هذه المعاني المتعددة تجعل من البطل فكرة تحتمل الخطأ والصواب. فلا حقيقة موضوعية تجعل من البطل بطلاً، وإنما شهادات الشهود وتحيزات المحبين تزيد أو تنقص، فتقل معها الحقيقة وتزيد بالمقدار نفسه.» ليست اللغة وحدها من احتارت في تعريف البطولة، فمفسرو التاريخ حاولوا حل معضلة تعريف البطولة بعبارتهم الشهيرة: التاريخ يكتُبه المنتصرون؛ لذا فهو صوتهم وحدهم. ومن هنا فعلينا، نحن المُستمعون لحكايا التاريخ، أن نُرقق حاسة سمعنا، علنّا نتمكن من التقاط بعض الأصوات الخفيّة. أصواتٌ لضعفها أو لانخفاضها لم تصلنا أبداً، أو وصلتنا بشكل غير واضح، لم نستطع تجليه بشكل بيّن.

حتى لا يكون حديثُنا تنظيرياً، لعله يُستحسن أن نستحضر أحد الشخصيات الشهيرة لنختبر كيف يتلاعب التاريخ ببعض الحكاية، لتتناسب والإطار الذي أُعد للحكاية أن تكون. حواء شخصية ليست مجهولة على الإطلاق، ولكن هل تم تقديمها كشخصية أسطورية، أم أنها تعرضت لظلم التحيزات المسبقة وسوء القراءة؟ حواء أول بشري استُثيرت بفضول المعرفة. ومع هذا، لم يمنحها التاريخ مقعداً بجانب مقاعد العظماء. العظماء الذين قادهم بحثهم للشقاء، كجلجامش أو سيزيف. جلجامش الذي سحرته مغامرة البحث عن الخلود وسيزيف، الذي ظل يدحرج حجر المعرفة بلا وصول أو يأس. حواء كما وضعها التاريخ تقع بجانب مقاعد النساء الماكرات، اللاتي يُتقن ممارسة الغواية، ليقع الرجل في فخهن وفخ الغواية.

صورة حواء المختزلة