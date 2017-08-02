أمل إسماعيل

«نخاف من الجوع، وما يقتلنا هو الشبع» (1)، نبحث عن انعكاسنا على صفحة الماء، فلا نجد إلا شظايا المرايا تجرح أقدامنا في متاهتها نحو حرية حرة. نحشو فمنا بالكلمات ونطلقها فلا نصطاد إلا التعب! ثم عبثاً نصوم، ويطول صومنا لأجل مستقبل لا ينتظر تلك الأيادي المكبلة! (2) تبدأ من بعده رحلة الجوع، جوع الأرض!

عرف الإنسان الجوع باعتباره مهدداً لبقائه، راسماً خط موت إنسان واحد في كل ثانية تدق في ناقوسه (3)، ورغم ذلك تعامل معه باعتباره صناعة استراتيجية تسهم في توسيع رقعة هيمنته وتعظيم سلطته على حساب الآخر، الآخر الذي لم يجد في المقابل بداً من استخدام جوعه تطهراً وترفعاً وفناً، أو إشهاره سلاحاً.

صناعة الجوع

في لوحته «الجوع»، يروي الرسام الفلامنكي بيتروس باولوس روبنس، قصة الشابة الرومانية بيرو التي أرضعت والدها سيمون خفية عن حراس السجن، لتنقذه من حكم بالموت جوعاً وعطشاً، ويسقط هذا الحكم عن والدها لاحقاً بعد انكشاف أمرها، لتتحول هذه الحادثة إلى رمز للبر والعطاء في المجتمع الروماني، ويبرع الفنانون في تخليدها رسماً ونحتاً وتصويراً على مر العصور. ورغم ما تدرّه اللوحة من عواطف المتأمل لها، إلا أنها لا تثبت إلا حقيقة واحدة: نحن صنّاع الجوع، ونحن راسمو خريطته العمياء التي تنهش أجساد من نريد، وقتما نريد، وكيفما نريد! وحين نتحدث عن الجوع في منابرنا، ونختبئ خوفاً من شبح المجاعة فإننا فعلياً نبحث عنها، ونرسخ أقدامها لأننا نريدها أن تحضر بيننا، لتمنحنا حق الحصانة، وتبيح لنا إظهار وجهنا القبيح للعلن.

تطوف المجاعة دول العالم الثالث، وتتفشى في مستنقعات الحروب، ويذكر التاريخ أول مجاعة في إيرلندا عام 1845م التي كان الإنجليز سبباً مباشراً فيها بسبب شحنهم الأغذية من إيرلندا إلى بريطانيا، أي توفير ما يؤمنهم غذائياً في مقابل مجاعة الآخر وموته، بل وقد يأتي في أقنعة تزيّن للعالم الفعل وتنفي الجرم، لكنها تؤدي إلى المصير ذاته، كأن يُجبِرَ المستعمرون الدول المستعمرَة على إنتاج السلع التي يريدونها، مثل التركيز على الكاكاو فقط في غانا، والمطاط في ليبيريا، وتوجيه داهومي وجنوب غرب نيجيريا إلى زيت النخيل، وتنزانيا إلى السيزال، وأوغندا إلى زراعة القطن، وليس غريباً أن هذه الدول آنفة الذكر تعاني ويلات الفقر ونقص الغذاء كون السلع المطلوبة لا تقع في الدائرة الغذائية لسكانها الأصليين، الذين وقعوا بين كفَّي كماشة، فلا هم من المستهلكين ولا هم من المصدرين، بل هم الذين يقفون على بساط الأرض يرقبونه ينحسر عن أقدامهم دون أن تكون لهم الكلمة ولا الفعل، بل الجوع والموت.