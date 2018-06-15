مجموعة الشارقة تناقش استعدادات استضافة أمم آسيا 2019

الشارقة (الاتحاد)

ناقشت مجموعة الشارقة المستضيفة لمباريات بطولة كأس آسيا 2019 الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستضافة الحدث، وذلك خلال اجتماع ترأسه الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس المجموعة، وبحضور عيسى هلال مدير المجموعة ود. إيهاب سالم مدير الحدث ومديري اللجان، ورحب الرئيس بالحضور، وفي مقدمتهم مدير المجموعة والذي تولى المهمة مؤخراً، وتم توجيه الشكر إلى عبد العزيز النومان على كل ما قدمه من مجهود خلال فترة عمله.

وقدم الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني شكره إلى أحمد ناصر الفردان الذي بذل جهداً كبيراً لاستضافة الشارقة منافسات بطولة آسيا 2019، خصوصاً أنها تميزت بتنظيم واستضافة الفعاليات القارية في الأعوام السابقة.

وقال: اختيار مديري اللجان جاء بناء على القدرات العالية والمهارات التي يمتلكونها، وشدد على ضرورة الإبداع في العمل، ما يساهم في حصول المجموعة على لقب الأفضل بين المجموعات المستضيفة، وتطرق إلى أن المجموعة قادرة على تنظيم حدث متميز وباهر على المستوى القاري، والعمل جارٍ على تجهيز المنشآت بما يتناسب مع متطلبات الاتحاد الآسيوي والمنتخبات المشاركة في البطولة.

من جهته، أكد عيسى هلال أن المهمة وطنية وامتداد لنجاحات سابقة على مستوى الدولة والإمارة، حيث سبق أن استضافت الشارقة بطولة كأس العالم للشباب 2003 وبطولة كأس العالم للناشئين 2013 وفي المناسبتين كان التميز موجوداً لدى فرق العمل، ومن هذا المنطلق نحرص على المحافظة على هذه المكتسبات، وهدفنا تقديم قيادات شابة للمستقبل تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف: مجموعة الشارقة تعتبر متقدمة في العمل عن بقية المجموعات، كما تم تنفيذ المتطلبات قبل الموعد الزمني الموضوع في الخطط وحسب متطلبات الاتحاد الآسيوي.

تخلل الاجتماع شرح تفصيلي عن عملية الإنشاءات والإضافات التي طرأت على استاد الشارقة المستضيف للمباريات، وقدمت أسماء البلوشي، مديرة الصيانة في المجموعة، عرضاً مرئياً تضمن التفاصيل التي تمت وشملت تغطية 95% من متطلبات الإنشاءات، وسيتم تنفيذ النسبة المتبقية بعد استلام المنشآت والمحدد 30 يوليو المقبل، وذكرت بأن استاد الشارقة حصل على الإشادة من وفد الاتحاد الآسيوي لما يتمتع به من موقع استراتيجي.

يذكر بأن مجموعة الشارقة ستستضيف 6 مباريات من البطولة أولها لقاء سوريا وفلسطين.