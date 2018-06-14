%100 إشغال فنادق بالدولة خلال عيد الفطر

رشا طبيلة (أبوظبي)

ترفع السياحة المحلية والخليجية من إشغال فنادق في الإمارات لتتراوح بين 80 إلى 100% خلال إجازة عيد الفطر، بحسب عاملين في فنادق بالدولة.

وأشار هؤلاء إلى أنه تم إطلاق باقات وحزم خاصة بهذه المناسبة تتضمن خصومات على الغرف والمرافق والمطاعم في الفنادق.

وقال كريستيان بوداه نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة لروتانا بأبوظبي والعين، «من المتوقع أن يبلغ متوسط اشغال فنادق روتانا في أبوظبي 75%، وأن تصل المنتجعات الشاطئية والقريبة من الوجهات الترفيهية بين 90 إلى 100% خلال الإجازة، حيث تأتي الحجوزات في آخر لحظة.

وأشار إلى أن السوق المحلي يستحوذ على النسبة الأكبر من الحجوزات مدعوماً بالسوق الخليجي. ولفت بوداه إلى وجود باقات وحزم خاصة تستمر لنهاية الصيف، وتضم خصومات تصل إلى 25% عل ىأسعار الغرف. وفي نفس السياق، قال كمال زياتي، مدير عام فندق شاطىء الراحة» نتوقع إشغالاً 100% في أول يومين من العيد، حيث تلقينا حجوزات من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيس.