%100 إشغال فنادق بالدولة خلال عيد الفطر

رشا طبيلة (أبوظبي)
ترفع السياحة المحلية والخليجية من إشغال فنادق في الإمارات لتتراوح بين 80 إلى 100% خلال إجازة عيد الفطر، بحسب عاملين في فنادق بالدولة.
وأشار هؤلاء إلى أنه تم إطلاق باقات وحزم خاصة بهذه المناسبة تتضمن خصومات على الغرف والمرافق والمطاعم في الفنادق.
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وأشار إلى أن السوق المحلي يستحوذ على النسبة الأكبر من الحجوزات مدعوماً بالسوق الخليجي. ولفت بوداه إلى وجود باقات وحزم خاصة تستمر لنهاية الصيف، وتضم خصومات تصل إلى 25% عل ىأسعار الغرف. وفي نفس السياق، قال كمال زياتي، مدير عام فندق شاطىء الراحة» نتوقع إشغالاً 100% في أول يومين من العيد، حيث تلقينا حجوزات من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيس.
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