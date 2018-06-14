فنادق تستقطب جمهور كأس العالم بباقات وعروض

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بمجرد انتهاء ماراثون الخيام الرمضانية وعروض الإفطار التي عادة ما تشكل ساحة موسمية للتنافس بين الفنادق لتنشيط الحركة وزيادة الإيرادات عبر قطاع الأغذية والمشروبات لتعويض انخفاض إيرادات الغرف، يضيف كأس العالم هذا العام ساحة جديدة للمنافسة بين الفنادق، ولكن هذه المرة لاستقطاب شريحة جديدة من الضيوف لمشاهدة مباريات البطولة التي تنطلق في منتصف شهر يونيو الجاري، وتمتد حتى منتصف يوليو المقبل.

وبادرت العديد من الفنادق بإطلاق باقات وعروض خاصة لجمهور كأس العالم لمشاهدة مباريات البطولة في قاعات وخيام مجهزة بشاشات عرض ضخمة، مع تقديم خصومات على الأغذية والمشروبات، وذلك في ظل توقع الفنادق لتسجيل إقبال كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات، خاصة من الدول المشاركة بمنتخباتها في كأس العالم، لاسيما المنتخبات العربية الخمس التي تشارك في البطولة. وتشكل بطولة كأس العالم فرصة سانحة للقطاع الفندقي لإنعاش الحركة خلال موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تباطؤاً في معدلات الإشغال، خاصة عند تزامنه مع شهر رمضان، وذلك بالتركيز على زيادة إيرادتها من مرافق الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تتجاوز في بعض المواسم الإيرادات التي تحققها الفنادق من الغرف الفندقية، وفقاً لمديري عدد من الفنادق الذي أكدوا أن النجاح في إدارة المنشآت الفندقية وزيادة الإيرادات لا يقاس بنسبة إشغال الغرف فقط، بلا يتضمن كذلك إيرادات الأنشطة الأخرى، مثل المطاعم والمشروبات والموائد واجتماعات الحوافز، والمؤتمرات.

و أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن اطلاق خيمة «ورلد كاب فان زون»، والتي تستوعب أكثر من 2000 مشجع لمتابعة المباريات، ومساندة الجمهور لفريقهم المفضل في الخيمة التي تجمع شاشة عملاقة تصل مساحتها الى 28 مترا مربعاً، إضافة الى شاشات أصغر في أماكن مختلفة منها. وأعلن فندق ميريديان دبي المطار عن إقامة ساحة كبيرة مكيفة ومجهزة من قبل دوبلونيرز قرية الميريديان بشاشات عرض ضخمة لاستقبال عشاق كأس العالم لمشاهدة مباريات المونديال مجاناً للأصدقاء والعائلات في أجواء حماسية مستلهمة من أجواء البطولة، فيما ينظم فندق «سويس أوتيل الغرير» برنامجاً خاصاً لعرض فعاليات مباريات كأس العالم في خيمة ليوان، بنما يخصص فندق فيرمونت النخلة في نخلة جميرا أيضاً خيمة خاصة لبطولة كأس العالم تضم مجموعة من المقاعد لجلوس العائلات والأصدقاء على العشب الاصطناعي.