الصين تبقي على أسعار الفائدة وتؤيــد حــل الخلافات التجارية مع أميركا عبر الحوار

بكين (وكالات)

قرر البنك المركزي الصيني أمس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، رغم قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس زيادة أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية).وأبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني على سعر الفائدة لودائع السبعة أيام عند مستوى 55.2% ولودائع 14 يوماً عند مستوى 70.2% سنوياً. إلى ذلك، قالت الصين إنها تؤيد حل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عبر المحادثات، في وقت من المنتظر فيه أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه التجاريين لاتخاذ قرار بخصوص تفعيل رسوم على سلع صينية بمليارات الدولارات.

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ بهذه التصريحات في إفادة صحفية دورية، وأكد موقف بكين السابق من أن الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين ستُلغى إذا جرى تطبيق الرسوم.