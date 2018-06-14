وهل هلالك.. ياعيد

هناء الحمادي (أبوظبي)

«العيد هل هلاله.. كل الفرح يحلاله».. هكذا عبرت الكاتبة حنان السماك عن بهجة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قائلة: «وهلت فرحة العيد، لنحتفل مع العائلة والأحباب».

وتضيف: «مع انقضاء أيام شهر رمضان الفضيل يستقبل المؤمنون عيد الفطر المبارك، عيد الإيمان والسعادة، عيد من عمروا أيام رمضان ولياليه بالطاعة، فحقّ لهم أن يفرحوا بنعمة الله عليهم بإتمام العدة، ويكبّروا الله على ما هداهم، ويشكروه على ما تفضل به عليهم.

ففي العيد السعيد يفرح المسلمون بإتمام الصيام، ليعبّروا عن المعنى الذي يرتبط به عيد الفطر في حياتهم، فهو جزء من مسيرة التكليف في هذا الدين العظيم، والمسلمون في فرحتهم بعيد الفطر المبارك ينبغي عليهم أن يكونوا مرآة صادقة تعكس فرحة المسلم وسروره، كما أنّ العيد مناسبة طيبة لوصل ما انقطع من حبال المودة، مع الأرحام، الجيران، والأصدقاء. وفي عيد الفطر السعيد يشارك الفقراءُ الأغنياء الابتهاج بالعيد، من خلال ما يُعطَوْنه من زكاة الفطر، الواجب إخراجها على كلّ مسلم قادر عليها.