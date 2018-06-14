وصايا غذائية للاستمتاع بعيد الفطر

تجنباً لمشاكل صحية يتعرض لها صائمون خلال عيد الفطر يجب التدرج في تناول الطعام، ففي صباح أول أيام العيد يمكن تناول وجبة خفيفة ككوب من الحليب مع القليل من حبوب الفطور أو رغيف من الشوفان مع الجبن، ويجب إعطاء المعدة وقتاً كافياً للراحة حتى قدوم موعد الغداء، ولا يجب تناول الطعام طوال ساعات النهار، وعند موعد الغداء يمكن تناول السلطة مع القليل من الوجبة الرئيسة ويفضل الابتعاد عن المقبلات الغنية بالدهون، وتناول بعض الحلوى من ضيافات العيد. وعلى العشاء يمكن تناول صحن صغير من أي نوع من الطعام والاستماع بالعيد، كما أن عدم الإسراف في تناول الطعام خلال أيام العيد يساعد في الوقاية من الخمول والتعب.

والأفضل تجنب تناول الطعام خارج المنزل، وعدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين فالإفراط فيها يسبب آلاما حادة في المعدة وزيادة معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى خسارة كمية كبيرة من السوائل من الجسم ما يسبب الجفاف. وينصح بتناول المياه المعدنية أو العصائر الطبيعية أو الشاي الأخضر، إلى جانب شرب الماء، لأنه يُساعد على ترطيب الجسم، ويُطهره من السموم ويخلصه من الدهون وينشط عمل الكليتين، مع الاهتمام بشرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء، وذلك بوضع عبوة من الماء في متناول اليد، وأخذ رشفة منها كل 15 دقيقة.

ندى زهير مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام / شركة صحة أبوظبي