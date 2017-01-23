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أمام نائب رئيس الدولة..رئيس المحكمة العليا والنائب العام الاتحادي وقضاة وسفير يؤدون اليمين القانونية

محمد بن راشد: العدالة أساس الحكم وسعادة المجتمع
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تاريخ النشر: الإثنين 23 يناير 2017

أبوظبي (وام)

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تحقيق العدالة التي وصفها بأنها أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع خاصة المتخاصمين الذين يبتغون العدالة، مؤكداً سموه على أن يصل لكل ذي حق حقه دون تأخير في البت بالقضايا المعروضة حفاظاً على مصالح الناس وحماية لحقوقهم.

جاء ذلك لدى أداء رئيس المحكمة العليا والنائب العام الاتحادي وقضاة وسفير، اليمين القانونية أمام سموه أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وقد أدى اليمين القانونية أمام سموه كل من محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا والدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي بمناسبة توليهما منصبيهما الجديدين. حيث أقسما أن يحكما بالعدل دون خشية أو محاباة وأن يخلصا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها. كما أدى خليفة يوسف الزعابي اليمين القانونية أمام سموه كسفير لدولة الإمارات في جمهورية غانا، وقد أقسم السفير على أن يكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترم دستور الدولة وقوانينها، وأن يحافظ على مصالح الدولة العليا ويضعها فوق كل اعتبار، وأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على أسرار وظيفته.

كما أدى كل من الرائد حقوقي سلطان مطر سلطان الظاهري ورائد حقوقي سلطان سعيد عبيد الكعبي كقاضيين عسكريين في سلك القضاء العسكري في القوات المسلحة حيث أقسما أن يحكما بالعدل دون خشية ومحاباة وأن يحافظا على دستور الدولة وقوانينها.

وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة الجدد بوزارة العدل والقوات المسلحة بأن يلتزموا الحياد ويحترموا مصالح الدولة والناس وأن يحافظوا على أمنها وسلامة شعبها وأفراد مجتمعها وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة ويكونوا عنوانا للعدل والمساواة بين الناس دون تمييز بين أحد. ... المزيد
     
 

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