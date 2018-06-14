صيام ست من شوال لها فضل عظيم

حسام محمد (القاهرة)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال، كان كصيام الدهْر».

يقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن هذا الحديث الشريف جاء في فضل صيام ستة أيام من شوال ويدل على فضل عظيم، وعطاء كريم من الله سبحانه، وعلى المسلم أن يتعرض لهذا العطاء الوافر ولا يحرم نفسه مِن ذلك، والهدف من صيام تلك الأيام الستة هو التأكيد للمسلمين أنه إذا كان شهر رمضان قد انتهى، فإن زمن الطاعات والعمل من أجل رضا الله تعالى والفوز بالجنة لم ينته، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على إتباع صيام شهر رمضان بصيام ستة من شوال خاصة أن البعض يتكاسل عن العبادات بعد انتهاء شهر الرحمة والغفران، ولا بد في هذا الإطار أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال.

ويضيف د. عبد الرؤوف: ومن فوائد صيام ستة أيام من شوال أن الأعمال التي كان العبد يتقرَّب بها إلى ربه في رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل باقية بعده ما دام العبد حيًّا وقد قال السلف إن الصائم أيام بعد رمضان يكون بعده بمثابة من يكر بعد أن فر ويقصدون بذلك أن من يعود للصيام رغم انتهاء رمضان يكون كمن فر من القتال في سبيل الله ثم عاد بمنتهى القوة والرغبة في الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى، حيث قال السلف: فالصائم بعد رمضان كالكارِّ بعد الفار، وذلك لأن كثيراً من الناس يفرح بانقضاء رمضان لاستثقال الصيام وملله، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعاً، كذلك من الفوائد المهمة لصيام ستة من شوال تعويض النقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان إذ لا يخلو الصائم من تقصير أو ذنب مؤثر في صيامه، ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا وعز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم».

ويجوز أن تكون الستة أيام متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل لما فيه من المبادرة إلي الخير، فهذه الأيام المراد صيامها من شوال ليست معينة من الشهر، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر فالأمر واسع ولا تكون فرضا عليه ولا حرج تركها في أي سنة.