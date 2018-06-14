صيام ست من شوال لها فضل عظيم

حسام محمد (القاهرة)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال، كان كصيام الدهْر».
يقول الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن هذا الحديث الشريف جاء في فضل صيام ستة أيام من شوال ويدل على فضل عظيم، وعطاء كريم من الله سبحانه، وعلى المسلم أن يتعرض لهذا العطاء الوافر ولا يحرم نفسه مِن ذلك، والهدف من صيام تلك الأيام الستة هو التأكيد للمسلمين أنه إذا كان شهر رمضان قد انتهى، فإن زمن الطاعات والعمل من أجل رضا الله تعالى والفوز بالجنة لم ينته، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على إتباع صيام شهر رمضان بصيام ستة من شوال خاصة أن البعض يتكاسل عن العبادات بعد انتهاء شهر الرحمة والغفران، ولا بد في هذا الإطار أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال.
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ويجوز أن تكون الستة أيام متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل لما فيه من المبادرة إلي الخير، فهذه الأيام المراد صيامها من شوال ليست معينة من الشهر، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر فالأمر واسع ولا تكون فرضا عليه ولا حرج تركها في أي سنة.