39 قتيلاً بانحراف قطار في الهند

نيودلهي (أ ف ب)

لا تزال فرق الإغاثة تسعى الأحد لانتشال ناجين من حطام قطار خرج عن سكته في جنوب الهند، موقعا 39 قتيلا، في آخر كارثة تسجل في سكك الحديد الهندية المعروفة بمشكلاتها على صعيد السلامة. وخرجت القاطرة وثمان من عربات القطار السريع الـ 21 عن السكة بعد الظهر أثناء رحلة بين جاغدالبور وبوبانيسوار، قرب محطة كونيرو في منطقة فيزياناغرام بولاية أندرا براديش.

وقال المتحدث باسم السكك الحديد في شرق البلاد جي بي ميشرا ان «حصيلة القتلى ارتفعت الى 39 شخصا». ويأتي الحادث بعد شهرين من حادث مماثل وقع في شمال البلاد وأسفر عن نحو 150 قتيلا. وعرضت شبكات التلفزيون مشاهد تظهر فيها عربات منقلبة ومسعفون يرتدون سترات برتقالية يحاولون إخراج الركاب من نوافذ القطار.

ووقع أخطر حادث قطار في الهند عام 1981 عندما سقط قطار في نهر موقعا 800 قتيل.