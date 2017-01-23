أردوغان يقوم بجولة في أفريقيا لملاحقة مؤسسات جولن

إسطنبول (أ ف ب)

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إلى تنزانيا، المحطة الأولى من جولة في شرق أفريقيا، سيناقش خلالها أنشطة الداعية فتح الله جولن الذي يتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في مطار إسطنبول «سنناقش أنشطة (فيتو) المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله في البلدان الأفريقية مثل تنزانيا وموزمبيق أو سواها».

وفي مصطلحات السلطات التركية، تعني «فيتو» حركة الداعية جولن الذي يرأس شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية، خصوصاً في البلدان الأفريقية.

وأضاف أردوغان الذي سيزور أيضاً موزمبيق ومدغشقر خلال جولته من 22 إلى 26 يناير، «سنناقش مع نظرائنا توقعاتنا المتعلقة بالتصدي لحركة جولن».

ويؤكد جولن المقيم في الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينيات، أن حركته سلمية وينفي أي تورط في الانقلاب على أردوغان الذي كان أحد المقربين منه. وبعد الانقلاب الفاشل، بدأت الحكومة التركية حملة تطهير آثار اتساعها قلق الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية. وزجت في السجن أكثر من 43 ألف شخص، منهم مدرسون وعناصر شرطة وقضاة.

من جهة أخرى، قالت مصادر في الشرطة التركية أمس، إن أجهزة الأمن اعتقلت رجلا يعتقد أنه أحد المسؤولين عن هجوم صاروخي على مقر شرطة إسطنبول ومكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل يومين. ونفذ مسلحون هجوماً على مقر الشرطة في إسطنبول ومكاتب حزب العدالة والتنمية بالقذائف مساء الجمعة دون وقوع ضحايا.