أفغانستان: مقتل 41 مسلحا بعمليات مكافحة الإرهاب

كابول (د ب أ)

قتل 41 مسلحا على الأقل في أحدث عمليات لمكافحة الأرهاب في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية أمس. وقالت الوزارة إن 25 مسلحا على الاقل أصيبوا، خلال العمليات التي نفذتها قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية بشكل مشترك. وأضاف البيان أن العمليات جرت في أقاليم كابيسا وأوروزجان وقندهار وقندوز وهلمند.

إلى ذلك، قتل ثمانية من تنظيم «داعش» ومدني وأصيب رجل شرطة في اشتباك وقصف جوي وقع بمنطقتي كوت وأشين، بإقليم «ننجارهار» شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «باجوك» الافغانية للأنباء أمس.

وقتل اثنان من داعش في اشتباك وقع الليلة قبل الماضية في منطقة «أسوبيار»، عندما نقطة تفتيش للشرطة طبقا لما ذكره المسؤول الإداري للمنطقة. وكان ستة على الأقل من أنصار «داعش» قتلوا في قصف جوي بطائرة أميركية من دون طيار، بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكره أمس أية الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم.