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الحكومة الفلسطينية تحذّر من أية محاولات إسرائيلية لضم أراض بالضفة

مخطط إسرائيلي لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة
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تاريخ النشر: الإثنين 23 يناير 2017

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أقرت السلطات الإسرائيلية بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة، فيما أعلنت اللجنة المحلية ببلدية القدس أنها ستصادق على بناء 11 ألف وحدة استيطانية.

وقال نائب رئيس بلدية القدس المحتلة مئير ترجمان الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، إن تراخيص بناء هذه الوحدات تم تجميدها أواخر ديسمبر الماضي بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب ترجمان، سيتم بناء هذه الوحدات في أحياء بسجات زئيف ورموت ورمات شلومو الاستيطانية.

وقال «قواعد اللعبة تغيرت مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة في أميركا، لم تعد أيدينا مقيدة مثلما كانت عليه وقت باراك أوباما». وأضاف «هذه الوحدات ال 566 ليست سوى البداية. لدينا خطط لبناء 11 ألف وحدة بانتظار التراخيص في أحياء استيطانية في القدس الشرقية».

وأوضح رئيس بلدية القدس نير بركات في بيان آخر انه سيتم بناء 105 وحدات سكنية في الأحياء الفلسطينية. وقال البيان «مررنا بثمانية أعوام صعبة مع باراك اوباما الذي كان يضغط لتجميد البناء». وبحسب بركات فانه «أمل أن تكون انتهت تلك الحقبة، ومن هذه اللحظة سنواصل البناء وتطوير القدس لمصلحة ساكنيها، يهودا وعربا ، من أجل تعزيز السيادة على القدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل». ... المزيد
     
 

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