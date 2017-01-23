مخطط إسرائيلي لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أقرت السلطات الإسرائيلية بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة، فيما أعلنت اللجنة المحلية ببلدية القدس أنها ستصادق على بناء 11 ألف وحدة استيطانية.

وقال نائب رئيس بلدية القدس المحتلة مئير ترجمان الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، إن تراخيص بناء هذه الوحدات تم تجميدها أواخر ديسمبر الماضي بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب ترجمان، سيتم بناء هذه الوحدات في أحياء بسجات زئيف ورموت ورمات شلومو الاستيطانية.

وقال «قواعد اللعبة تغيرت مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة في أميركا، لم تعد أيدينا مقيدة مثلما كانت عليه وقت باراك أوباما». وأضاف «هذه الوحدات ال 566 ليست سوى البداية. لدينا خطط لبناء 11 ألف وحدة بانتظار التراخيص في أحياء استيطانية في القدس الشرقية».