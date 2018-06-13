ألمانيا: توقيف تونسي وزوجته عثر على مادة سامة بشقتهما

برلين (أ ف ب)

أوقف تونسي وزوجته مساء أمس الأول في ألمانيا بعد العثور في شقتهما على «مادة سامة» مفترضة لكنها غير محددة، كما أعلنت أمس الشرطة التي «لا تستبعد إطارا إرهابيا»، وقد التأمت النيابة العامة التي تنظر في قضايا الإرهاب، لكنها لم تدل بأي تعليق حول القضية. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المحققين يحاولون أن يحددوا ما إذا كان الزوجان يحضران لهجوم.

واعتقلت وحدات خاصة من الشرطة الزوجين مساء الثلاثاء في كولونيا، وما زالت في حالة تأهب، كما قالت في بيان شرطة هذه المدينة الواقعة غرب ألمانيا.

وكانت الشرطة تشتبه بوجود «مادة سامة» في شقة الزوجين، لكن المادة كانت تخضع للتحليل صباح أمس.

وقال المتحدث باسم الشرطة اندري فاسبيندر لوكالة الأنباء الالمانية «قررنا التحرك سريعا لاستبعاد اي خطر».

وذكرت شبكة «ان-تي في» الاخبارية ان الزوجة المانية واعتنقت الاسلام في الفترة الأخيرة، وعهد بالأطفال الذين لم يحدد عددهم، إلى الأجهزة الاجتماعية في مدينة كولونيا، كما أوضحت الشرطة.

وبثت شبكات التلفزة الالمانية صباح الاربعاء مشاهد ذهاب واياب لعناصر الشرطة العلمية الذين يرتدون ألبسة حماية خاصة، بسبب المادة التي عثر عليها لدى الزوجين على ما يبدو.