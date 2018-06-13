جيش الكويت: السيطرة على حريق بسكن للعمال



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 الكويت (كونا) أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أمس الأول السيطرة على حريق وقع في عدد من المباني التابعة لسكن عمال إحدى شركات المقاولات التي تقوم ببناء مصنع للذخيرة في معسكر السلاح والذخيرة التابع للجيش الكويتي بمنطقة الجليعة. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي إنه تمت السيطرة على الحريق في زمن قياسي دون وقوع أي إصابات بشرية وذلك بمشاركة إطفاء الجيش والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه جار التحقيق بالحادثة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.