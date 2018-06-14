بوتين يستقبل الحريري بموسكو



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 موسكو (وام، وكالات) استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في موسكو أمس. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ومناقشة الوضع في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام. ودعا بوتين خلال اللقاء إلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين موسكو وبيروت والحفاظ على الاتجاه الإيجابي فيما يتعلق بالتبادل التجاري بينهما. وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وصل إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي لحضور فعاليات مونديال 2018. وتعد هذه الزيارة الثانية للحريري إلى موسكو خلال أشهر، إذ سبق والتقى بوتين في منتجع سوتشي في سبتمبر.