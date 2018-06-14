قصف «داعشي» يستهدف الجيش بكركوك ومقتل ضابط في البيشمركة

بغداد (وكالات)

أفاد مصدر أمني مسؤول، أمس، بأن تنظيم «داعش» قصف بالهاون سرية للجيش العراقي بمنطقة عواملي في ناحية قرتبة جنوب غرب محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أنه لم يعرف لحد الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية في صفوف القوات المستهدفة. بينما أفاد مصدر مطلع بأربيل بمقتل ضابط كبير في البيشمركة بعد تعرضه لإطلاقات نارية. وقال المصدر «في الساعة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، وفي ناحية كسنزان وسط أربيل، وأمام جامع الفاروق، تم إطلاق النار على المقدم شيخ عثمان عبدالله من قوات البيشمركة»، دون أن يحدد هوية المهاجمين. كما قتل فجر أمس، مواطن يدعى حسين حيدر محمود بانفجار عبوة ناسفة استهدفته في قرية حسين ممه عزيز بقضاء خانقين المتنازع عليه بين أربيل وبغداد في محافظة ديالى.

وفي تطور آخر، ضبطت مفارز الشؤون الداخلية والأمن لشرطة الطاقة، مدفعاً نوع «جهنم»، محلي الصنع، مثبتا على قاعدة ذات إطارات من مخلفات عصابات «داعش» الإرهابية مع قنبلتين، في محافظة صلاح الدين. وفي شأن آخر، أعلن مركز الإعلام الأمني، اعتقال مجموعة وصفها بالمنفلتة، باسم «الحشد الشعبي» وضبط كمية من السلاح والعتاد في محافظة ذي قار. وقال المركز، «بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن قسم مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية في ذي قار، من ضبط مجموعة منفلتة تستغل اسم «الحشد الشعبي» ويستقلون 3 مركبات مختلفة الأنواع وبحوزتهم كمية من الأسلحة والأعتدة». وأوضح بالقول «من خلال معلومة استخبارية دقيقة بقدوم أشخاص من سوريا يستغلون اسم «الحشد الشعبي» يرومون إدخال كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأعتدة إلى ذي قار، تم نصب كمين محكم ومباغت والقبض عليهم وضبط الأسلحة والأعتدة بحوزتهم ومازالت التحقيقات مستمرة معهم».

إلى ذلك، واصل عدد كبير من النساء والأطفال، الاحتشاد الأسبوعي الذي بدأ تنظيمه في ما سمى «ساحة المنصة» شرق الموصل، منذ نحو سنة، للمطالبة بكشف مصير ذويهم المفقودين منذ اجتياح «داعش» للمدينة. وتشارك في الحشد عوائل مكلومة تحمل صوراً لذويها في مشهد يشبه ما عرف بـ«أمهات ميدان مايو» اللواتي فقدن أطفالهن وأزواجهن في عهد الديكتاتورية العسكرية بالأرجنتين خلال الفترة 1976- 1983.