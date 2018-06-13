صحيفة إسبانية: قطر فشلت أمام المقاطعة

أبوظبي (مواقعه إخبارية)
أكدت صحيفة «الباييس» الإسبانية أنه «خلال عام من المقاطعة العربية لقطر، وعزلها اقتصادياً، كانت تحاول الدوحة المقاومة، ولكن من دون جدوى، فقد أنفقت أموالاً باهظة للحفاظ على صورتها، ولكن هذا لم يفدها ولم ينجها من العزلة التي أصبحت عليها بسبب دعمها للجماعات الإرهابية».
ونقلت عن خبراء في شؤون الشرق الأوسط قولهم: «إنه على الرغم من أن صورة قطر من الخارج تبدو مستقرة، وأن هناك وفرة من الغذاء والامدادات، إلا أن الحقيقة تشير إلى نقص في المواد الغذائية، وأيضاً هناك العديد من المشاريع المتأخرة، خاصة فى مجال البناء، حيث كانت الشركات السعودية والإماراتية تساهم في بعض المشاريع القطرية، وبسبب المقاطعة تم إلغاء العديد من العقود المرتبطة بشكل أساسي بالبنية التحتية والطرق».
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ونقلت عن مدير مركز «الخليج للابحاث»، كريسيان كوخ، أن المقاطعة العربية للدوحة لها تأثير نفسي كبير، فهي تدفع قطر بعيداً عن جيرانها، وكانت بمثابة صدمة للشعب القطرى، والآن هناك حالة من انعدام الثقة التي يصعب عليها إصلاحها.
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وأكدت الصحيفة أن انعقاد كأس العالم 2022 في قطر في خطر، ومهدد بالإلغاء، بسبب استمرار الأزمة والمقاطعة العربية، خاصة بعد أن قاطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين القنوات الرياضية القطرية.