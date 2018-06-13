بورصة قطر تتراجع للجلسة الخامسة على التوالي



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 أبوظبي (مواقع إخبارية) للجلسة الخامسة على التوالي، تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة أمس، وسط هبوط 5 قطاعات، أبرزها البنوك. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.88% متدنياً إلى النقطة 9080.2، ليخسر 80.73 نقطة عن مستويات أول من أمس الثلاثاء. وتراجعت أحجام التداول من 8.39 مليون سهم أول من أمس، إلى 6.7 مليون سهم بجلسة أمس. وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بنسبة 9.05%. وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنسبة 1.36%، ثم البنوك والعقارات 0.64% لكل منهما. وفي المقابل، ارتفع قطاعا النقل والتأمين بنسب 1.67% و0.26% على التوالي. وتصدر سهم السينما التراجعات بنسبة 9.05%، ثم التحويلية بـ 4.18%.