برامج تلفزيون الواقع تروّج للتسامح الديني في إندونيسيا

جاكرتا (أ ف ب)
يحقق تلفزيون الواقع في إندونيسيا نسب مشاهدة مرتفعة خلال شهر رمضان، وهو يجمع بين الجانب الغنائي الترفيهي والمنحى الروحي الذي يتجلى عبر برامج تهدف لنشر الوعي الديني لدى المشاهدين خصوصاً الشباب منهم.
حانت ساعة الحقيقة للتلميذة الإندونيسية المحجبة «بوتيري ارا» البالغة 16 عاماً والتي تقدم مع فرقتها أغنيات راب تنادي بالتسامح الديني في برنامج تلفزيوني محلي.
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وقدمت فرقة بوتيري المؤلفة من ثلاث فتيات وشابين، مقطعاً موسيقياً يجمع بين الراب والبيت بوكس والأسلوب الغنائي المحلي المعروف بالنشيد والذي يقوم على تأدية مقاطع غنائية من دون مرافقة موسيقية أو مع آلات إيقاعية فقط.
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برنامج «سيار اناك نيغيري» ثمرة جهد المنتج فيري سيتياوان الذي يسعى لحماية الشباب من الانجرار نحو التطرف، قائلاً: «نأمل أن يكتسب الشباب قيماً إيجابية».