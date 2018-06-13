القحطاني لـ «الجزيرة»: الصغير يصرخ ويحرّض على مجاهدي هذا الزمان

أبوظبي (الاتحاد)

ردّ المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، أمس، على تغريدات مغرضة بثّها حساب «الجزيرة» القطرية على «تويتر»، مؤكداً أنه لو اجتمع الإنس والجان على أن يثنوا مليكنا وولي عهدنا عن أمر فيه صالح بلادنا وحماية حدودنا ما قدروا على ذلك بإذن الله.

وقال القحطاني، في تغريدة له عبر هاشتاق #تحرير_الحديدة: الصغير يصرخ.. يحرّض العالم على مجاهدي هذا الزمان.. اخسأ فلن تعدو قدرك.. لو اجتمع الإنس والجان على أن يثنوا مليكنا وولي عهدنا عن أمر فيه صالح بلادنا وحماية حدودنا ما قدروا على ذلك بإذن الله.. وإن لهم جنوداً: يحبون الموت مثل حبك للفجور والخساسة والتآمر والنذالة.

وقال في تغريدة أخرى: اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأيدهم بنصرك وأعنهم ولا تعن عليهم.. اللهم إنا استودعناك جنودنا ووطننا وحدودنا فاحفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام.