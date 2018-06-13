سلطان بن سحيم عن تحالف تميم مع إيران: ما أتعسها من أيام على القطريين الشرفاء

أبوظبي (الاتحاد)

استنكر رئيس المعارضة القطرية، سلطان بن سحيم آل ثاني، قرار أمير قطر تميم بن حمد، بتعيين سفير جديد «فوق العادة» لبلاده في إيران، قائلًا: «ما أتعسها من أيام على القطريين الشرفاء!!».

وقال سلطان بن سحيم، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بينما العرب الصادقون الشجعان يجتمعون لـ»تحرير الحديدة» من براثن الانقلاب الحوثي، نجد النظام الخائن يكشر عن أنياب الغدر ليتحالف مع الوكيل الإيراني. ما أتعسها من أيام على القطريين الشرفاء». وأضاف «عار علينا كقطريين أن يأتي اليوم يدافع نظام الحمدين عن الفارسي... وضد من؟! ضد الشقيق السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي. إن لم يكن هذا هو العار فما هو إذاً؟!!!».

وأصدر أمير قطر تميم آل ثاني، أول من أمس، مرسوماً يقضي بتعيين محمد حمد سعد الفهيد الهاجري، سفيراً جديداً «فوق العادة» لبلاده في إيران.