«الهلال» تقيم مآدب إفطار جماعية في عدن وتعز وأبين والضالع

اليمن (وام)
أقامت هيئة «الهلال الأحمر» الإماراتي في عدن مأدبة إفطار جماعية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضرها محافظو أبين ولحج والضالع ومدراء الأمن في المحافظات الثلاث، ورئيس بعثة الهلال الأحمر سعيد آل علي، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والعسكرية. وأشاد الحضور بتنظيم المأدبة التي تعبر عن الأواصر الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وثمنوا وقوف الإمارات إلى جوار اليمن في محنته في إطار مسيرة الخير والعطاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وحيوا الجهود المشهودة للهلال الأحمر على الساحة اليمنية.
كما أقامت الهيئة في حديقة النصب التذكاري بمدينة التواهي في عدن، إفطارا جماعيا بتوجيهات ولي عهد أبوظبي حضره المئات من أبناء العاصمة اليمنية المؤقتة وذلك في إطار الإفطارات الجماعية التي تقام طيلة أيام شهر رمضان في المحافظات المحررة ضمن فعاليات «عام زايد». وعبر اليمنيون المشاركون في المائدة عن شكرهم وتقديرهم للإمارات على ما تقدمه من مساعدات للشعب على المستويات كافة خاصة الخدمية والمعيشية ما أسهم في تسريع عملية تطبيع حياة اليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها جراء انقلاب ميليشيات الحوثي.
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وأقامت الهيئة مأدبة إفطار جماعي في الجامع الكبير بمدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي. وشكر إمام وخطيب الجامع الكبير في شقرة أحمد عمر الدعمكي، الهيئة وفريق عمل المتطوعين الذي أقام المأدبة في الجامع. داعيا الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم. وعبر اليمنيون المشاركون في المأدبة عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ودولة الإمارات والهلال الأحمر على كل ما يقدمونه للشعب للتغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
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