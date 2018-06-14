اليافعي لـ «الاتحاد»: الشعب اليمني لن ينسى شهداء الإمارات والتحالف



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 عدن (الاتحاد) أكد فراس اليافعي رئيس الحملة الشعبية في اليمن «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير»، أن الانتصارات المتلاحقة لقوات الشرعية بإسناد التحالف العربي تؤكد العزم على طي صفحة الأذرع الإيرانية في اليمن بشكل تام وإلى الأبد. وأشار في تصريح لـ«الاتحاد» مع حلول الذكرى الثالثة لتحرير عدن من ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية إلى أن شهداء الإمارات والمملكة العربية السعودية والمقاومة الذين ضحوا من أجل حرية اليمن سيخلدون في ذاكرة الوطن وتاريخه ووجدان أبنائه، لما قدموه من تضحيات لإرساء قيم الكرامة والمبادئ الإنسانية. وأضاف أن أبناء اليمن عامة وعدن على وجه الخصوص لن ينسوا شهداء الإمارات ودول التحالف الذين ضحوا بدمائهم هذه الأرض الطاهرة، في مواجهة التهديد الإيراني ومحاربة الإرهاب، ونبذ العنف والتطرف الذي تلاشى من أرض الجنوب، وبدأ ينتهي تدريجياً شمال اليمن.