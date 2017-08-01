هولندا تسحب ملايين البيض الملوث بمبيد حشري

د ب أ

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، استدعاء ملايين البيض بعد تلوثه بمبيد حشري قد تكون له آثار سلبية على صحة المستهلكين.

وقالت متحدثة باسم هيئة الأمن الغذائي الهولندية إن البيض به مستويات مرتفعة من مبيد «الفبرونيل»، الذي قد تؤدي النسب المرتفعة منه إلى حدوث أضرار في الكبد والغدة الدرقية والكلى.

ويعد البيض، الذي يحمل الوسم X-NL4015-XX، ملوثا. وتم رصد آثار لهذا المبيد في بيض آخر، ولكن بمستويات منخفضة.

وتم اكتشاف المبيد الحشري في البيض القادم من سبعة مزارع دواجن على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت إحدى الشركات استخدمت المبيد للسيطرة على حشرات طفيلية في حظائرها.

وحتى الآن، تم اكتشاف هذا المبيد في 30 مزرعة في المجمل.