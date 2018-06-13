مصادرة 1312 جواز سفر لـ «الهوليجنز»!

لندن (أ ف ب)

أجبر أكثر من ألف مشجع إنجليزي من المشاغبين «الهوليجنز»، على تسليم جوازات سفرهم إلى السلطات المحلية، بهدف منعهم من السفر إلى روسيا.

وأصدرت الحكومة البريطانية بياناً أمس أشارت فيه إلى أن هيئة أوامر الحظر الكروي، وهي قسم من وزارة الداخلية، أمرت 1312 مشجعاً من «الهوليجنز» من حاملي جوازات سفر، بتسليمها إلى الشرطة الأسبوع الماضي. وتظهر آخر الأرقام الصادرة أمس أن السلطات الأمنية في إنجلترا وويلز قد صادرت 1254 جواز سفر. ومن المقرر أن يسافر نحو عشرة آلاف من مشجعي إنجلترا إلى روسيا، من أجل تشجيع المنتخب الوطني في النهائيات التي تنطلق اليوم. وجاء في البيان أن هذه الـ«1254 جوازاً تمثل 96% من الناس الذين هم حالياً عرضة للحظر الكروي، ويحملون جواز سفر».

وتهدف السلطات البريطانية إلى تجنب ما حصل من أعمال شغب بين المشجعين الروس والإنجليز في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال كأس أوروبا 2016. وتحتفظ الشرطة بجوازات السفر حتى نهائي كأس العالم في 15 يوليو بغض النظر عما إذا كانت إنجلترا ستصل إلى المباراة النهائية أم لا.

وأعرب هيرد وزير الشرطة ومكافحة الحرائق، عن رضاه لأن رحلة مشجعي كرة القدم في روسيا لن تعكر من قبل «بلطجية»، مضيفاً: كأس العالم مهرجان لكرة القدم ولا مكان للعنف أو الفوضى.

وأوضح أن «نظام الحظر الكروي في المملكة المتحدة فريد من نوعه، ويعني أن الناس العازمين على التسبب بالمشاكل في روسيا سيبقون في منازلهم، أنا ممتن لقوات الشرطة لاتخاذ إجراءات الإنفاذ اللازمة لضمان أن هؤلاء البلطجية لن يكونوا قادرين على تعكير البطولة على المشجعين الحقيقيين».