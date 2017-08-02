الرضاعة الطبيعية تدعم الاقتصاد وتحمي حياة الأطفال

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الزيادة في عدد الأمهات اللائي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية ستؤدي إلى إنقاذ حياة الأطفال وجعلهم أذكى كما ستعزز الاقتصاد العالمي.

ودعا التجمع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يقوده صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونسيف) ومنظمة الصحة العالمية دول العالم إلى الاستثمار في حملات توعية وبرامج صحية لتشجيع الرضاعة الطبيعية ووضع قانون دولي يحظر التضليل المستخدم في الترويج لألبان الأطفال الصناعية.



وبحسب التقرير الدولي الذي يعد أول تحليل عالمي من نوعه فإن 40% فقط من الأطفال دون عمر ستة شهر يعتمدون فقط على الرضاعة الطبيعية.

وأوصت منظمة الصحة العالمية ويونسيف الأمهات ببدء الرضاعة الطبيعية منذ الساعة الأولى لمولد الطفل ومواصلتها حتى سن العامين، على أن تقتصر تغذية الطفل على الرضاعة الطبيعية طوال الأشهر الستة الأولى من عمره.

