«الهلال» تطلق في عدن «طفولة من أجل السلام»

عدن، شبوة (الاتحاد، وام)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، حملة «طفولة من أجل السلام» في عدد من رياض الأطفال في مدينة عدن، جنوب اليمن، في إطار الحملات والبرامج الإنسانية التي تتبناها لدعم إعادة الأمل وتطبيع الأوضاع. ودشنت الحملة في روضة الشموع في مديرية البريقة بشعار «معاً لننشد السلام حباً ووفاءً وعطاء وأصحاء وأماناً من أجل الأجيال القادمة»، ومشاركة مسؤولين محليين وأولياء أمور الأطفال.

وأكد مدير البريقة هاني اليزيدي، أن الحملة تحمل في معانيها رسالة حب وسلام ومحبة للبشرية جمعاء، لاسيما في اليمن الذي يتعرض لعدوان من قبل مليشيات الحوثي وصالح، وتعد جزءاً من الفعاليات التي تتبناها «الهلال الأحمر» ورسالة من رسائل التحالف العربي الذي يريد أن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع اليمن. مشيراً إلى أن الأطفال في عدن يحلمون بالسلام والأمان والاستقرار عبر هذه الحملة التي تسهم في تكريس المحبة والسلام في الأطفال، وتخلق منهم أجيالاً قادمة تشعر بقيمة المحبة للوطن، والعفو والتسامح من أجل الخير في الوطن.

وأشارت منسقة مشاريع الهيئة في عدن، إشراق السباعي، إلى أن الحملة تهدف إلى إرسال رسالة للعالم بأن الأطفال يريدون العيش بأمن وسلام بعيداً عن ساحات الحرب والقتال والانتهاكات التي يتعرضون لها، لافتة إلى أن الحملة لن تتوقف محلياً، بل ستنطلق خارجياً من أجل دفع الأطفال ليكونوا دعاة سلام. وأضافت أن الأطفال في الحملة يحملون رسائل بضرورة وقف الانتهاكات وإعطائهم حقوقهم، وعلى رأسها حق الحياة وفرص التعليم والصحة والعيش بأمن وأمان، مشيرة إلى أن هذه الرسائل ستنطلق من عدن إلى العالم من أجل مساندة الأطفال وإيقاف معاناتهم.

وأشاد الخضر سالم أحمد مدير مكتب إدارة التربية والتعليم بالبريقة برعاية «الهلال الأحمر» التي تقدم كل الخير والمحبة ويمد يد العون لعدن على وجه الخصوص، واليمن عموماً عبر هذه الحملة التي تحمل رسالة حب وسلام ومحبة للبشرية من قبل الأشقاء بدولة الإمارات. كما شكرت مديرة روضة الشموع «الهلال الأحمر» للاهتمام بالطفولة في عدن، واختيار الروضة لتدشين هذه الفعالية التي تنطلق من البريقة من أجل السلام، ومن أجل طفولة مشرقة مفعمة بالأمل والعطاء.