«أسود الأطلس» جاهز للانطلاقة بـ «النهج الهجومي»

المهدي الحداد (موسكو)

خاض المنتخب المغربي أمس آخر حصة تدريبية بمدينة فورونيج، قبل السفر مساء اليوم إلى مدينة سان بطرسبورج، حيث يخوض اللقاء الحاسم الأول أمام المنتخب الإيراني في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكأس العالم «روسيا 2018».

المران الأخير كان مفتوحاً أمام الجماهير والصحافة، وحضره المئات من الأنصار المغاربة والروسيين، والذين حضروا بكثافة لالتقاط صور تذكارية مع اللاعبين وتحفيزهم، لتحقيق أروع انطلاقة تقوي حظوظ التأهل للدور الثاني.

الأجواء كانت متميزة في الحصة التدريبية وروح المسؤولية سادت بين اللاعبين الذين ظهروا بمعنويات عالية، وبجاهزية مطلقة ولياقة بدنية كبيرة، مع تسجيل حضور كل اللاعبين من دون استثناء.

المدرب هيرفي رينارد حرص على تمارين فنية تكتيكية، ولم يكشف عن نواياه وخططه لمواجهة الخصم الإيراني، رغم أن الترشيحات تصب حول دخول المباراة بنهج هجومي والتحكم في نسبة امتلاك الكرة والضغط على المنافس في نصف ملعبه.