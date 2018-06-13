«الأخضر».. بداية الحلم العربي

موسكو (الاتحاد)

يقف منتخب السعودية على أعتاب تاريخ جديد في مشاركته الخامسة بكأس العالم، عندما يلتقي روسيا اليوم، في افتتاح «مونديال 2018، ضمن المجموعة الأولى التي تضم مصر وأوروجواي أيضاً، ويقص «الأخضر» شريط المونديال، متسلحاً بعامل الثقة بعد مشوار إعداد قوى وأكثر تركيزاً، شهد مواجهة بعض القوى الكروية الكبيرة، آخرها ألمانيا بطل النسخة السابقة، ويعتبر منتخب السعودية أول فريق عربي يكون طرفاً في افتتاح كأس العالم.

وتعول الجماهير السعودية والعربية على منتخب السعودية في لقاء الليلة، للظهور بصورة مشرفة، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية يضمن بها الدخول مبكراً في غمار المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، لتحقيق إنجاز 94، عندما اجتاز مجموعته الصعبة ووصل إلى دور الـ 16، قبل أن يودع البطولة، ما يدفع الجيل الحالي لاستلهام «روح 94»، لتكون حاضرة بقوة في ملعب المباراة مساء اليوم.

ويملك «الأخضر» أسلحة تكتكية قادرة على صناعة الفارق ووضع أصحاب الأرض تحت الضغط، خاصة الثنائي الهجومي، فهد المولد ويحيى الشهري، فيما بدا واضحاً خلال التدريبات الأخيرة حرص الجهاز الفني على منح لاعبي الوسط تعليمات تكتيكية لتنفيذ المهام الفنية اللازمة، دفاعاً وهجوماً، خاصة تيسير الجاسم صاحب الخبرة الطويلة، ومعه الموهوبان سالم الدوسري وسلمان الفرج، ويأمل الجهاز الفني أن يقوم رباعي الوسط بالأدوار الدفاعية والهجومية بسرعة خاطفة لإصابة المنتخب الروسي بالارتباك ومحاولة تسجيل هدف مبكر.

وعلى رغم أن المواجهة بين المنتخبين هي مجرد انطلاق لمنافسات المجموعة الأولى، إلا أنها تبدو مصيرية للفريقين، خاصة أن المجموعة تضم أوروجواي، الفائزة باللقب مرتين، ومصر مع نجمها محمد صلاح.