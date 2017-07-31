باكستان: عباسي يتولى اليوم مؤقتاً منصب رئيس الوزراء

إسلام آباد (وكالات)

قدم حليف قريب من رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف أوراقه أمس إلى البرلمان ليصبح رئيس الوزراء الجديد في إطار خطة من جزئين للحزب الحاكم تهدف لانتقال سلس للسلطة يشهد تولي شقيق شريف السلطة في وقت لاحق. ومن المتوقع أن ينتخب أعضاء البرلمان الذي يسيطر عليه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف وزير البترول السابق شاهد خاقان عباسي ليصبح رئيس الوزراء الجديد اليوم الثلاثاء.

وأصدرت المحكمة العليا في باكستان حكماً بعدم أهلية شريف للاستمرار في منصبه في الأسبوع الماضي بسبب دخل غير معلن تم الكشف عنه في تحقيق شامل بشأن موارده المالية. كما أصدرت المحكمة أيضا حكما بإجراء تحقيق منفصل مع شريف وأسرته وهو ما وصفه حلفاؤه بالتدخل في السياسة لكن زعيم المعارضة عمران خان رحب بالحكم ووصفه بانتصار حكم القانون.