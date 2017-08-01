«داعش» يتبنى هجوماً على السفارة العراقية في كابول

كابول، بغداد (الاتحاد، أ ف ب)

تعرضت السفارة العراقية في وسط كابول أمس لهجوم استمر نحو أربع ساعات نفذه أربعة مسلحين قتلوا جميعا بنيران القوات الأفغانية وتبناه تنظيم «داعش». وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن «الهجوم انتهى وقتل المهاجمون الأربعة». وذكرت الوزارة أن انتحاريا فجر نفسه خارج السفارة لدى بدء الهجوم، وأن ثلاثة مهاجمين آخرين اقتحموا السفارة.وأفاد بيان وزارة الداخلية أنه «تم إجلاء الدبلوماسيين العراقيين إلى مكان آمن، ولا توجد إصابات في صفوفهم».

في بغداد، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من حراس السفارة الأفغان، مشيرا إلى أنه تم «إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في كابول الى السفارة المصرية». وأضاف أن اثنين من الطاقم الدبلوماسي للسفارة العراقية في كابول، يشتبكون بالأسلحة الرشاشة مع العناصر الإرهابية.. وأدان بشدة هذا الهجوم الإرهابي والممارسة غير الإنسانية التي تعرضت لها السفارة العراقية.

وتابع أن وزير الخارجية العراقي أوفد أمس مبعوثاً خاصا إلى أفغانستان للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي كما استمر بالاتصال بالقائم بالأعمال العراقي.

ولكن وزارة الداخلية الأفغانية أفادت أن عنصر شرطة واحدا أصيب بجروح بدون أن تذكر سقوط أي قتلى.