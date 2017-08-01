«الاحتلال» يعتقل 45 فلسطينياً في القدس والضفة

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

تواصلت الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك أمس حيث قام عشرات المستوطنين باقتحام ساحاته من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي كانت نشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات الحرم القدسي الشريف لتأمين الحماية الكاملة للاقتحامات التي تزامنت مع دعوات متشددين لتكثيفها يوميا وإقامة برنامج كامل خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء داخل وخارج المسجد في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 192 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح بعد فتح باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، فيما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد ودققت في الهويات الشخصية للمصلين الوافدين إليه، كما منعت حارس «الأقصى» عبد العزيز الحليسي من دخوله والالتحاق بعمله.

وأطلق شبان مقدسيون دعوات للتصدي لمسيرة ينوي المستوطنون تنظيمها اليوم الثلاثاء من أمام باب الجديد في اتجاه حائط البراق. وطالب الشبان في دعوات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة التصدي لهذه المسيرة التي ستتخللها وقفة أمام الاسباط يلقي فيها عدد من قادة المستوطنين خطابات من بينهم الوزير زئيف الكبن، ويهودا غليك.

إلى ذلك، أعلن مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، بدء عمل لجان متخصصة، شكلتها دائرة الأوقاف لفحص العبث الإسرائيلي في المخطوطات والمستندات والوثائق في مرافق المسجد، إبان السيطرة عليه خلال الأسبوعين الماضيين. وقال إن عدة لجان تدرس الأضرار التي لحقت بالمسجد في المجالات كافة، تمهيداً لإعداد تقاريرها، خاصة العبث في مخطوطات ومستندات كانت موجودة في المكاتب والمصليات والمتحف، والمكتبات ومكاتب السدنة والحرس، ومكاتب الإعمار والإطفاء وغيرها».