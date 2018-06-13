ياس ترحب بعالم «وارنر براذرز أبوظبي»

محمد خليفة المبارك *

نشأت كالكثيرين منكم أقرأ وأشاهد قصص «باتمان» في صراعه ضد الأشرار، و«توم»وهو يطارد «جيري» دون كلل أو ملل، و«باغز باني» وهو يتغلب دائماً على «دافي داك». وأنا اليوم أعمل من كثب مع علامة «وارنر براذرز» التي كانت وراء إبداع كل هذه الشخصيات المحبوبة لننقلها من مخيلتنا إلى أرض الواقع.

دعونا نتأمل للحظات كيف كانت جزيرة ياس قبل أعوام قليلة وكيف وصلت إلى ما هي عليه اليوم؛ وجهة ترفيهية رائدة تنافس مثيلاتها على مستوى العالم، وتستقطب ملايين الزوار سنوياً من مختلف الدول والثقافات. لقد تحولت رؤية جزيرة ياس خلال فترة زمنية قياسية إلى واقع ملموس، حتى باتت وجهة تحقيق الأحلام التي تحتضن أكثر المعالم السياحية تشويقاً في العالم، مثل «عالم فيراري أبوظبي» و«حلبة مرسى ياس» و«ياس ووتروورلد».

لقد تمكنا من جعل جزيرة ياس وجهة عالمية مدفوعين بالشغف والإصرار الكبيرين لتحقيق إنجازات تخطت التوقعات.

واليوم، تشهد جزيرة ياس انضمام معلم جديد إلى عائلة المعالم التي تحتضنها، حيث ستفتح مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» هذا الصيف، وتمثل موطناً للأشهر أبطال شخصيات القصص المصورة والرسوم المتحركة التي طالما رافقتنا منذ الصغر وحتى الآن، مثل «باتمان» و«سوبرمان» و«وندر وومان»، بالإضافة إلى «باغز باني» و«سكوبي- دو»، وغيرها من الشخصيات المحبوبة لدينا.