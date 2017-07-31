تونس: اعتقال خلية إرهابية

تونس (د ب أ)

أوقف الأمن التونسي خمسة عناصر، من بينهم امرأة، في مدينة رمادة جنوب البلاد للاشتباه بصلاتهم بتنظيمات ارهابية. واعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب العناصر الخمسة في حملة مداهمات في المدينة التابعة لولاية تطاوين في الجنوب، حسب ما أعلنت عنه إذاعة تطاوين أمس. وأفادت الإذاعة أن المداهمات أسفرت عن إيقاف سبعة أشخاص تم نقلهم الى العاصمة للتحقيق معهم بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، قبل أن يتم إطلاق اثنين منهم، والاحتفاظ بخمسة أشخاص بينهم امرأة.

وأشارت إلى ضبط شفرات لهواتف خلوية وسيارات خلال العملية.وكانت مدينة رمادة شهدت في فترات سابقة حالات اختفاء للعشرات من شبابها، ليتم الكشف لاحقا عن التحاقهم بتنظيمات متشددة في ليبيا المجاورة.