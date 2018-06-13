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36 عاماً من الغياب

بيرو.. نشوة التأهل مستمرة !
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تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018

موسكو (د ب أ)

36 عاماً وثماني تصفيات مرت على منتخب بيرو من دون أن يتأهل إلى بطولة كأس العالم، وهي الفترة التي تولى خلالها رئاسة بيرو تسعة رؤساء، وتعاقب 19 مدرباً على تولي المسؤولية الفني للفريق الوطني.

ولكن البعض يرى أن كل هذه العوامل قد تمثل الدافع الأكبر للفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، خلال تدريباته الأولى في العاصمة الروسية موسكو، استعداداً لمنافسات مونديال.2018

وقال يوشيمار يوتون، لاعب وسط بيرو، «لقد ولدت في 1990 والمونديال الأخير لبيرو كان في 1982، والدي كان يروي لي أن بطولات كأس العالم كانت رائعة للغاية».

وأضاف: «رأيت لاعبين كباراً في بيرو يلعبون في فرق كبرى، مثل روبرتو بالاسيوس وسانتياجو اكاسيتي؛ ولهذا لم أكن أفهم كيف لم نكن نتأهل للمونديال، ولكن بعد ذلك عندما بدأت اللعب أدركت أن التصفيات صعبة للغاية». ومن جانبه، قال ايدسون فلوريس، نجم منتخب بيرو: «بطولة كأس العالم الأولى لي كمشجع، كانت في 2002، كل أربع سنوات كان ينتابني الشعور ذاته بأن هناك شيئاً ينقصني.. بلادي، لقد كنت مشجعاً مرة أخرى في هذه التصفيات؛ لأنني لم أكن ضمن صفوف المنتخب، وأصبحت جزءاً من الفريق بعد التأهل، إنه أمر عظيم للغاية».

وتابع لاعب وسط أورلاندو سيتي الأميركي قائلاً: «البلاد تستحق هذا، الجماهير كانت دائماً تذهب إلى الملعب وتصرخ، اليوم شعب بيرو يشعر بالسعادة، وهذا كان هو هدفنا». ويخوض اللاعبون الـ 23 بقائمة منتخب بيرو بطولة كأس العالم الأولى ليسوا كلاعبين وحسب، بل كمشجعين أيضاً، وهو التصور الذي يمكن إدراك ملامحه من الأجواء التي تحيط بمعسكر الفريق بموسكو. ... المزيد
     
 

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