البرازيل جاهزة لتقلبات الطلب على الكهرباء



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 ساو باولو (رويترز) أبدت الحكومة البرازيلية جاهزيتها للتعامل مع التقلب الشديد في الطلب على الكهرباء خلال نهائيات كأس العالم، إذ سيترك أغلب الناس في البلد المهووس بكرة القدم كل شيء باستثناء التلفزيون من أجل مشاهدة مباريات المنتخب الوطني في روسيا. وتصبح البرازيل في حالة شلل عندما يلعب المنتخب الوطني، الفائز باللقب خمس مرات، في كأس العالم. وتنخفض أحمال الكهرباء بشكل حاد قبل انطلاق المباريات، ثم ترتفع بشدة في فترة الراحة بين الشوطين حين يهرع الناس إلى الحصول على مشروب من البراد أو إعداد الفشار في أفران (الميكروويف). ومع استئناف اللعب ينخفض الطلب على الكهرباء بشدة. وقال الفارو فلوري فيلوسو دي سيلفيرا مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في الشبكة الوطنية للكهرباء «تتسبب مثل هذه الأحداث في سلوك مختلف تماما للنظام مقارنة بالأيام العادية. لكننا اعتدنا على ذلك».