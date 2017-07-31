الميليشيات تختطف 10 مدنيين و تنهب 60 مليون ريال من بنك

عدن (الاتحاد)

اختطفت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية 10 مدنيين من أبناء مديرية السلفية في محافظة ريمه غرب البلاد، واقتادتهم إلى سجون خاصة.

وأفاد مصدر محلي أن الميليشيات قامت باختطاف عدد من أبناء قبيلة آل الشباطي من دون أية تهم واقتادتهم إلى معتقلات وسجون خاصة في مديرية السلفية، مضيفا الميليشيات الانقلابية توجه تهما كيدية للمدنيين بحجة استمرار احتجازهم وإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية من أجل إطلاقهم.

من جهة أخرى، نهبت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أكثر من 60 مليون ريال يمني من أحد البنوك العاملة في محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأفاد مصدر محلي أن أطقم تابعة للميليشيات اعترضت سيارة تابعة لبنك الإنشاء والتعمير في نقطة تفتيش تابعة لهم في مديرية بني قيس وقامت بنهب المبالغ المالية التي كانت على متن السيارة، مشيراً إلى أن سائق سيارة البنك رفض تسليم المبالغ التي كانت في حوزته مع الدفع بعناصر من الميليشيات لإطلاق النار عليه وقتله قبل أن يتم نهب أموال البنك والفرار مباشرة.