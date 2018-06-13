«توب 11» على «السوشيال ميديا»

معتصم عبدالله (دبي)

تبدو الصورة في العالم الافتراضي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تويتر، إنستجرام»، مختلفة بعض الشيء عن نتائج ومستوى المنتخبات المشاركة في كأس العالم ورصيدها من الألقاب التاريخية، حيث يلازم نجوم المونديال سجل إنجازاتهم على صعيد الأندية، وتلعب دوراً مهماً في تأكيد الشعبية في سباق اللاعبين الأكثر شهرة وتأثيراً من خلال «السوشيال ميديا».

وقبل انطلاقة صافرة البداية لمونديال روسيا 2018، كشفت دراسة إحصائية أعدتها «الاتحاد»، لأبرز نجوم المونديال الذين يستعدون لضربة البداية في مواقع التواصل الاجتماعي، عن استئثار 6 منتخبات فقط من بين 32 تشارك في النهائيات بقائمة «توب 11» لأكثر النجوم شعبية، ممثلين في لاعبي منتخبات البرتغال، البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا، ألمانيا، إسبانيا، وفرنسا.

ولا يبدو من المستغرب استمرار صدارة البرتغالي رونالدو الطامح إلى قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق إعجاز جديد بعد الفوز بكأس أوروبا 2016، في صدارة أكثر نجوم كرة القدم شعبية على العالم برصيد 324.270.587 مليون متابع عبر منصات فيس بوك، تويتر، انستجرام، حيث يبتعد «الدون» بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه البرازيلي نيمار الذي لم يتخط حاجز الـ200 مليون متابع، واكتفى بنحو 194.660.067 مليون متابع قبل انطلاقة المونديال، في انتظار مشوار «السيلساو» خلال النهائيات.

ولم يمنع عدم وجود حساب رسمي للأرجنتيني ميسي على موقع توتير، قائد «التانجو» من الوجود في المركز الثالث، برصيد 182.449.221 مليون متابع، في موقعي فيس بوك وانستجرام فقط، والمعروف أن الثلاثي رونالدو ونيمار وميسي يوجدون أيضاً في قائمة «توب 10» لأكثر الرياضيين شعبية على مواقع التواصل الاجتماع، والتي يتصدرها أيضاً البرتغالي رونالدو.

وبعيداً عن الثلاثي الأشهر، ضمت القائمة الكولومبي خاميز رودريجرز نجم ريال مدريد برصيد 86.825.719 مليون متابع، والألماني مسعود أوزيل، بجانب مواطنه توني كروز، ويحتل سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا المركز السادس في القائمة برصيد 62.841.096 مليون متابع، فيما يلاحقه مواطنه جيرارد بيكيه برصيد 54.239.724 مليون متابع.