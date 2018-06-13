عدم الشعور بالأمان يتزايد في العالم الرقمي



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 برلين (د ب أ) أظهرت دراسة ألمانية أن هناك تزايداً في عدم شعور الناس بالأمان في العالم الرقمي. ورغم تزايد عدم الأمان فإن الحالات التي ثبت فيها عدم الأمان وحالات التعرض للخداع الإلكتروني والخداع خلال التسوق عبر الإنترنت، على سبيل المثال، أو حالات المضايقة الإلكترونية ظلت ثابتة بلا زيادة تقريبا حسب نتيجة مؤشر الأمان الجديد الذي قدمته جمعية DsiN (ألمانيا آمنة في الإنترنت) أمس الأول في برلين. ويعكس المؤشر الذي يعد بتكليف من الجمعية منذ عام 2014 بالتعاون مع وزارة حماية المستهلك لصالح الجهات القضائية الوضع الأمني بين المستخدمين من خلال رقم إجمالي يمثل درجة الأمان، حيث تراجع الرقم الإجمالي هذا العام إلى أدنى مستوى له حتى الآن، وهو 60.9 نقطة مقارنة بـ 61.1 نقطة عام 2017. وبينت الدراسة الشاملة أيضا تزايد معلومات الناس عن الأمن في عالم تكنولوجيا المعلومات، «حيث لم يكن المستهلكون في مثل هذه الكفاءة التقنية مثل اليوم»، حسب ما أوضح رئيس الجمعية توماس كريمر الذي أشار في الوقت نفسه إلى تزايد عدم الأمان، وكذلك تزايد الرغبة في الحصول على الدعم والتوعية لمواجهة هذا الشعور.