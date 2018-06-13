تعيين رئيس جديد لمجلس الشركات العائلية الخليجية

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الشركات العائلية الخليجية تعيين عمر قتيبة الغانم رئيساً جديداً لمجلس الإدارة.

ويشغل الغانم هذا المنصب خلفاً لمعالي عبدالعزيز عبد الله الغرير مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس منذ أبريل 2013 والذي سيواصل عضويته في مجلس الإدارة لمساندة المجلس، وتوفير الدعم الاستشاري والاستراتيجي له.

وقال معالي عبدالعزيز عبد الله الغرير: «نفخر بما حققناه من إنجازات في مجلس الشركات العائلية الخليجية على مدار السنوات الخمس الماضية.

وبفضل دعم وجهود مجلس الإدارة والأعضاء، أسسنا مجلساً فعّالاً ناشطاً في مواجهة التحديات التي تواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف معالي الغرير: «ينتظر المجلس مستقبلٌ واعد في ظل وجود رؤية واضحة، ونرحب برئيس مجلس إدارتنا الجديد ونشد على يديه لمواصلة المسيرة متمنين له كل التوفيق في إدارة وتوجيه مجلس الشركات العائلية الخليجية».

السيد عمر قتيبة الغانم هو المدير التنفيذي لشركة صناعات الغانم ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج، وهو عضو مؤسس للمجلس الشركات العائلية الخليجية وأحد أفراد اللجنة التنفيذية للمجلس منذ عام 2013.

وأفاد عمر قتيبة الغانم رئيس مجلس الإدارة «يُشرفني أن أفوز بثقة المجلس بتنصيبي رئيساً، وأن تتاح لي فرصة العمل مع نخبة من الشخصيات الرائدة الذين يتمتعون بخبرة واسعة ودرجة عالية من الدراية والمعرفة في قطاع الأعمال.