«دافزا» توقع اتفاقية مع «حرة دايجو جيونجبوك» الكورية



تاريخ النشر: الخميس 14 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) وقعت سلـطة المنطقـة الحرة بمطـار دبي «دافزا» اتفاقية تعاون استراتيجية مع المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة «دايجو جيونجبوك» الكورية الجنوبية؛ بهدف تحديد أطر التعاون بين الجانبين وتوسيع نطاق التجارة الثنائية، بما يعزز ويدعم العلاقات التجارية بين دولتي الإمارات وكوريا الجنوبية. وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الزرعوني مدير عام «دافزا»، وإنسيون لي، مفوض المنطقة الحرة الاقتصادية بمدينة «دايجو جيونجبوك»، حيث سيتعاون الجانبان بموجبها على تعزيز الاستثمارات ذات المنفعة المشتركة، وزيادة مستويات نقل المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات بينهما حول الأسواق والعمليات التجارية في كلتا الدولتين، كما تشمل الاتفاقية، التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتجارة الإلكترونية.