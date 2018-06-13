قروض إسكان المواطنين تزيد التفاؤل بقطاع الإنشاءات بعد الحزمة الاقتصادية

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مقاولون واستشاريون هندسيون، أن اعتماد منح قروض سكنية بقيمة بلغت 4.27 مليار درهم لـ2500 مستفيد في إمارة أبوظبي، يزيد الأعمال ويعزز النشاط بقطاع البناء والتشييد، لاسيما أنه القرار يأتي وسط حالة من التفاؤل التي تسود أوساط العاملين بالقطاع في أبوظبي بعد إطلاق القيادة الرشيدة مؤخراً لحزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن أهمية اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين بأبوظبي، لاسيما أنها تعتبر الدفعة الأولى من أصل 5 آلاف قرض، سيتم إصدارها خلال العام، ما يعزز من استمرار النشاط بالسوق خلال الفترة المقبلة.

قطاعات متنوعة

وقال الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن اعتماد دفعة جديدة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين بأبوظبي يأتي في إطار استمرار جهود القيادة الحكيمة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وفي الوقت ذاته يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويزيد من نشاط قطاع المقاولات في مختلف مناطق أبوظبي.