حملة خصومات بمراكز تجارية في أبوظبي غداً لمدة 24 ساعة

سيد الحجار (أبوظبي)

تبدأ المراكز التجارية التابعة لشركة الدار العقارية والتي تشمل كلاً من ياس مول، والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي، والجيمي مول، غداً الجمعة، فعاليات الحسومات الضخمة لمدة 24 ساعة، احتفاءً بعيد الفطر المبارك، حيث تبدأ عروض المراكز التجارية الثلاثة من العاشرة صباحاً 15 يونيو حتى العاشرة صباحاً 16 يونيو.

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخرا مشاركة أكثر من 1500 محل في مراكز التسوق في حملة تخفيضات كبرى تصل نسبتها إلى 90% وتمتد على مدار 24 ساعة احتفاء بعيد الفطر المبارك.

وتشمل التخفيات 15 مركزا تجاريا تضم مول المركز التجاري العالمي، والجيمي مول، ودلما مول، والمارينا مول، ومشرف مول، والخالدية، والوحدة، ومزيد، وبراري أوتلت مول، والفوعة، والراحة، ومركز مدينة زايد التجاري، ومركز السوق، والبوادي، والهيلي، وياس مول. أكد سعود خوري، مدير عام ياس مول، لـ «الاتحاد» استعداد المول لتوفير كافة الخدمات للزوار خلال الحدث، حيث يتوفر أكثر من 10 آلاف موقف للسيارات، كما سيتم توفير حافلات مجانية من الفنادق حول جزيرة ياس.

وأشار خوري إلى تنوع العروض المقدمة في «ياس مول» حيث تتراوح التخفيضات بين 20% و70%، وترتفع في بعض المحال إلى 90%، مع تقديم محال لعروض متنوعة تشمل الحصول على قسام شرائية بقيمة 100 درهم عند شراء منتجات بقيمة 250 درهما ببعض المحال، و300 أو500 درهم بمحال أخرى.

وشملت التخفيضات في «ياس مول» كافة المحال لاسيما الأزياء والأحذية والصحة والجمال ومستحضرات التجميل والعطور والسلع الرياضية والمجوهرات والساعات وأدوات المنزل.

ففي مجال الأزياء بـ «ياس مول»، تقدم محال «اتش أند إم»، «كليرز»، وآيسينغ، و جستس، وريفر أيلاند، ومنز سكريت، وشاتو دي سابل عرض «اشتر قطعتين واحصل على الثالثة مجانا»، وفي مركز سنتربوينت بالمول، يقدم «بيبي شوب» عرض «اشتر قطعتين واحصل على قطعتين مجانا»، وسبلاش «أنفق بقيمة 500 درهم واحصل على قسيمة شراء بقيمة 500 درهم»، وشومارت «اشتر منتجين واحصل على خصم 25% من الإجمالي»، وكوست «وفر 250 درهما عند إنفاق 500 درهم». كما تقدم محال مثل لويس فيرود، وبيير كاردان، وأيروسولز، خصما يصل إلى 90%. وتزامناً مع الفعاليات في ياس مول، سيقوم المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي بتقديم عروض ترفيهية مختلفة كل نصف ساعة.

وخلال يوم التخفيضات، سيحظى زوار المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي بفرصة الفوز بمجموع ثلاثة ملايين ميل ضيف الاتحاد. كما سيحظى الزوار بفرصة الفوز بـ 100 ألف ميل ضيف الاتحاد.

وسيحظى زوار الجيمي مول في العين بفرصة دخول السحب والفوز بمبلغ 100 درهم.